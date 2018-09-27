Жительница Ростова предлагает перенести остановку в центре города



Ростовчанка Алла Сазыкина предлагает перенести остановку на улице Красноармейской с проспекта Чехова на переулок Университетский. Такая петиция появилась на популярном портале.



Алла Сазыкина рассказывает, что на Университетском располагается большое количество зданий важных организаций. Например, библиотеки, школы, университеты, больницы. Поэтому остановка на Чехова практически не востребована.



– Все просят выйти на Университетском. Водители маршруток ругаются и говорят, что скоро будут останавливать только на остановочных комплексах. Если перенести место стоянки общественного транспорта, такой проблемы не будет, – заключила автор.