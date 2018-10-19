Жительница Ростова пожаловалась на наклонившееся от сильного ветра дерево



Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на наклонившееся от сильного ветра дерево. По ее словам, оно находится в аварийном состоянии и угрожает жителям дома в переулке Днепровском.



Женщина вспоминает, что дерево наклонилось от непогоды в ночь на 22 октября. В таком состоянии оно находится до сих пор, из-за чего ходить во дворе просто опасно.



– Городские службы так и не отреагировали на проблему. При этом дерево может упасть и покалечить людей, повредить машины и дом, – высказалась ростовчанка.



Ее заявление нашло отклик у жителей города. Некоторые рассказали, что женщине стоит обратиться в управляющую компанию.