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Жительница Ростова пожаловалась на наклонившееся от сильного ветра дерево

Жительница Ростова пожаловалась на наклонившееся от сильного ветра дерево
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на наклонившееся от сильного ветра дерево. По ее словам, оно находится в аварийном состоянии и угрожает жителям дома в переулке Днепровском.

Женщина вспоминает, что дерево наклонилось от непогоды в ночь на 22 октября. В таком состоянии оно находится до сих пор, из-за чего ходить во дворе просто опасно.

– Городские службы так и не отреагировали на проблему. При этом дерево может упасть и покалечить людей, повредить машины и дом, – высказалась ростовчанка.

Ее заявление нашло отклик у жителей города. Некоторые рассказали, что женщине стоит обратиться в управляющую компанию.

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