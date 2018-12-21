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Жительница Новочеркасска нашла в гараже покойного супруга арсенал оружия

Жительница Новочеркасска нашла в гараже покойного супруга арсенал оружия
Целый арсенал оружия обнаружила в гараже покойного мужа жительница Новочеркасска.

Женщина решила навести порядок в помещении. Во время уборки она нашла предмет, похожий на гранату. Не став рисковать, хозяйка позвонила в полицию.

На место прибыли взрывотехники ОМОНа. Специалисты установили, что найденный предмет — боевая граната РГД-5. Кроме того, во время осмотра в гараже они нашли запал ручной гранаты, около сотни патронов калибра 7,62 мм. Там же находились реактивные сигнальные патроны 30 мм, имитационный артиллерийский выстрел гаубицы ИМ-85, электродетонатор ЭД 8А, а также охотничье ружье без приклада.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области сообщили, что оружие изъято и передано полицейским. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту обнаружения боевого арсенала.

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