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Жительница донского хутора обокрала соседа на 350 тысяч рублей

Жительница донского хутора обокрала соседа на 350 тысяч рублей

В Семикаракорском районе Ростовской области девушка обокрала своего соседа.

В середине августа житель хутора Кузнецовка заметил, что из его дома пропали деньги и золотые украшения. Мужчина обратился в полицию. Выяснив все обстоятельства, правоохранители задержали по подозрению в краже 26-летнюю соседку потерпевшего.
- Девушка вошла в дом через незапертую входную дверь. Там она украла деньги и золотые украшения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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