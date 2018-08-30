Жительница донского хутора обокрала соседа на 350 тысяч рублей





В Семикаракорском районе Ростовской области девушка обокрала своего соседа.



В середине августа житель хутора Кузнецовка заметил, что из его дома пропали деньги и золотые украшения. Мужчина обратился в полицию. Выяснив все обстоятельства, правоохранители задержали по подозрению в краже 26-летнюю соседку потерпевшего.

- Девушка вошла в дом через незапертую входную дверь. Там она украла деньги и золотые украшения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».