Жители Шахт обеспокоены массовыми отравлениями, причиной которых могла стать вода



Фото: Medium.com



В Шахтах местные жители обеспокоены массовыми сообщениями в соцсетях и мессенджерах об отравлении питьевой водой. Рассылка стала приходить 17 декабря.

«В ночь на 17 декабря около 19 человек доставлены в городскую БСМП с диагнозом «отравление», - сообщалось в послании. – Есть подозрение, что причина - в воде, так как была авария на водоводе».



Причиной ЧП в сообщениях называлось попадание в водопроводную сеть стоков. Шахтинцев призывали не пить воду из-под кранов, сообщает DonDay Шахты.

- Утверждать, что причина кроется в воде, пока не проведены необходимые экспертизы, некорректно, - прокомментировали в шахтинском филиале водоканала.



При этом в администрации Шахт подтвердили, что случаи отравления были. Местные власти пообещали в ближайшее время выяснить их причину. Для этого будет проведено совещание с участием специалистов санитарно-эпидемиологического контроля.



По информации издания, большинство случаев отравлений произошли в поселке Аюта вечером 16 декабря. На следующий день в школе микрорайона были отменены занятия.