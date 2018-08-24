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Жители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луны

Жители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луны

В ночь с 26 на 27 августа жители Ростовской области стали свидетелями яркого природного явления. В ночном небе дончане наблюдали полную луну.

При этом спутник был не только очень близко к земле, так казалось, он приобрел красный оттенок. Завораживающая картина заставила многих, кто её наблюдал, достать камеры. Захватывающее и в то же время немного жутковатое зрелище привело в восторг очевидцев.

Между тем, необычный цвет луны имеет своё объяснение. Изменение окраски связано с особенностями преломления света в атмосфере планеты.

Уже ночью фотографии красочного явления стали появляться в сети. Жители Ростовской области активно делились снимками в соцсети и оставляли свои восторженные комментарии.

Добавим, что полнолуние – это фаза Луны, когда плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики - большому кругу небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца. Луна при этом имеет вид освещенного шара.

Жители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луныЖители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луныЖители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луныЖители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луныЖители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луныЖители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луны

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