Жители Ростовской области заполонили соцсети фотографиями «кровавой» луны





В ночь с 26 на 27 августа жители Ростовской области стали свидетелями яркого природного явления. В ночном небе дончане наблюдали полную луну.



При этом спутник был не только очень близко к земле, так казалось, он приобрел красный оттенок. Завораживающая картина заставила многих, кто её наблюдал, достать камеры. Захватывающее и в то же время немного жутковатое зрелище привело в восторг очевидцев.



Между тем, необычный цвет луны имеет своё объяснение. Изменение окраски связано с особенностями преломления света в атмосфере планеты.



Уже ночью фотографии красочного явления стали появляться в сети. Жители Ростовской области активно делились снимками в соцсети и оставляли свои восторженные комментарии.



Добавим, что полнолуние – это фаза Луны, когда плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики - большому кругу небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца. Луна при этом имеет вид освещенного шара.



