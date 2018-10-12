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Жители Ростовской области станут свидетелями звездопада Ориониды в ночь на 21 октября

Жители Ростовской области станут свидетелями звездопада Ориониды в ночь на 21 октября
На следующих выходных жители Ростовской области станут свидетелями звездопада Ориониды. Красочное небесное шоу можно будет наблюдать в ночь с 20 на 21 октября. Информацию об этом сообщает Московский планетарий.

Известно, что порождающая поток комета Галлея пролетает мимо Земли дважды в год. Осенью звездопад начался 2 октября, однако своего пика достигнет именно в ночь субботы на воскресенье.

Название метеорного потока произошло от созвездия Ориона. Может показаться, что именно из него вылетают огненные струйки. При этом метеоры могут быть разного цвета.

– Скорость частичек Ориониды составляет 66 километров в час. Обычно они белого цвета, но бывают и красного, сине-зеленого и оранжевого, – отметили в Московском планетарии.

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