Жители Ростовской области станут свидетелями звездопада Ориониды в ночь на 21 октября



На следующих выходных жители Ростовской области станут свидетелями звездопада Ориониды. Красочное небесное шоу можно будет наблюдать в ночь с 20 на 21 октября. Информацию об этом сообщает Московский планетарий.



Известно, что порождающая поток комета Галлея пролетает мимо Земли дважды в год. Осенью звездопад начался 2 октября, однако своего пика достигнет именно в ночь субботы на воскресенье.



Название метеорного потока произошло от созвездия Ориона. Может показаться, что именно из него вылетают огненные струйки. При этом метеоры могут быть разного цвета.



– Скорость частичек Ориониды составляет 66 километров в час. Обычно они белого цвета, но бывают и красного, сине-зеленого и оранжевого, – отметили в Московском планетарии.