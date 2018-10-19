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Жители Ростовской области смогут увидеть особую «жизнерадостную» фазу Луны

Жители Ростовской области смогут увидеть особую «жизнерадостную» фазу Луны
Жители Ростовской области смогут увидеть полную фазу Луны, которую называют «жизнерадостной». Красивое астрономическое явление можно наблюдать с вечера 24 октября до самого утра.

В полной фазе Луна кажется освещенным диском. В это время небесное тело противостоит Солнцу. 24 октября после осеннего равноденствия Луна будет особенно яркой.

«Жизнерадостным» полнолуние назвали из-за обычаев наших предков. В это время крестьяне собирали урожай и в связи с этим устраивали праздник. Октябрьское полнолуние имело для людей большое значение – его нужно было встретить с почетом.

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