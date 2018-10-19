Жители Ростовской области смогут увидеть особую «жизнерадостную» фазу Луны



Жители Ростовской области смогут увидеть полную фазу Луны, которую называют «жизнерадостной». Красивое астрономическое явление можно наблюдать с вечера 24 октября до самого утра.



В полной фазе Луна кажется освещенным диском. В это время небесное тело противостоит Солнцу. 24 октября после осеннего равноденствия Луна будет особенно яркой.



«Жизнерадостным» полнолуние назвали из-за обычаев наших предков. В это время крестьяне собирали урожай и в связи с этим устраивали праздник. Октябрьское полнолуние имело для людей большое значение – его нужно было встретить с почетом.