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Жители Ростовской области смогут бесплатно провозить своих питомцев в пригородных поездах

Жители Ростовской области смогут бесплатно провозить своих питомцев в пригородных поездах
Жители донского региона смогут бесплатно провозить своих питомцев в пригородных поездах. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Новая акция будет длиться всего лишь неделю. Проезд с животными с 1 по 7 октября в пригородных поездах области станет бесплатным.

Отметим, согласно тарифу жители Ростовской области за дополнительную плату - два рубля за 10 километров пути - могут везти с собой в электричках питомцев.

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