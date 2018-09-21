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Жители Ростовской области разыскивают дочь, пропавшую 21 год назад

Жители Ростовской области разыскивают дочь, пропавшую 21 год назад
В Ростовской области разыскивают 41-летнюю женщину, которая пропала 21 год назад. Татьяна Колбаско вышла из дома в поселке Шолоховском, но так и не вернулась.

По словам друга семьи, накануне исчезновения Татьяна выписалась из дома в родном поселке. Родителям она сказала, что собирается в Ростов к жениху. 21 июня 1997 года она ушла из дома в Шолоховском, и с тех родные ничего не знают о ее местонахождении.

Отец и мать Татьяны получали разную информацию о жизни дочери. Им рассказывали, что Татьяна потеряла паспорт, после чего оформила документы на другую фамилию. До них также доходили слухи, что дочь родила ребенка в Шолоховском, где до сих пор живет. Однако эти данные не помогли родным в поиске.

Татьяна невысокого роста, на момент исчезновения имела среднее телосложение. Волосы женщины сильно вьются. Среди особых примет родители выделяют тату чуть выше груди в виде буквы «П», над которой изображена корона.

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