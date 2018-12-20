Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жители Ростовской области просят закрыть мусорный полигон в станице Багаевской

Жители Ростовской области просят закрыть мусорный полигон в станице Багаевской
Жители Ростовской области выступили против мусорной свалки в станице Багаевской. Они разместили на популярном сайте инициатив петицию с просьбой закрыть полигон.

По словам местных жителей, полигон находится слишком близко к черте станицы, отравляя жизнь отходами. Кроме того, из-за того, что там не оборудована переработка этих отходов, периодически там происходят пожары. Ядовитые испарения, в свою очередь, идут в станицу.

Еще одной проблемой является то, что многие жители Багаевки выращивают экологические огурцы, а объем отходов будет отравлять нашу продукцию.

- Убедительная просьба запретить вывоз мусора из других городов в нашу станицу, - просят жители Багаевской.

К слову, в этом районе недалеко находится речка. В случае повышения уровня воды, последствия могут быть катастрофическими.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.