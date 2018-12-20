Жители Ростовской области просят закрыть мусорный полигон в станице Багаевской



Жители Ростовской области выступили против мусорной свалки в станице Багаевской. Они разместили на популярном сайте инициатив петицию с просьбой закрыть полигон.



По словам местных жителей, полигон находится слишком близко к черте станицы, отравляя жизнь отходами. Кроме того, из-за того, что там не оборудована переработка этих отходов, периодически там происходят пожары. Ядовитые испарения, в свою очередь, идут в станицу.



Еще одной проблемой является то, что многие жители Багаевки выращивают экологические огурцы, а объем отходов будет отравлять нашу продукцию.



- Убедительная просьба запретить вывоз мусора из других городов в нашу станицу, - просят жители Багаевской.



К слову, в этом районе недалеко находится речка. В случае повышения уровня воды, последствия могут быть катастрофическими.

