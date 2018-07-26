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Жители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмение

Жители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмение
В ночь с 27 на 28 июля ростовчане смогли созерцать самое длинное в XXI веке лунное затмение. Это центральное затмение, в таком положении Луна движется очень медленно. По этим причинам люди смогли хорошо разглядеть луну и запечатлеть ее на фотографиях.

Начинать наблюдение можно было в половину девятого вечера. К 22 часам луна практически прошла через центр земной тени. В это время ночное светило стало полным и окрасилось в кровавый цвет. Длительность явления составляет 103 минуты, поэтому его можно хорошо рассмотреть.

Затмение луны уже происходило в январе этого года, однако в прошлый раз оно было не таким красочным. Сегодняшнее явление можно по праву назвать уникальным.
Жители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмениеЖители Ростова увидели самое длинное в этом веке затмение

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