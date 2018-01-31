Жители Ростова требуют запретить строительство высотки на площади Ленина



Фото: Panoramio.com



Ростовчане снова требуют запретить строительство 22-этажного жилого дома на площади Ленина.



После того, как суд признал незаконным отказ департамента архитектуры в строительстве высотки, жители Ростова всерьёз обеспокоились этой ситуацией. На сервисе «Активный ростовчанин» горожане создали петицию против застройки площади Ленина.

- В связи с этим предлагаем назначить публичные слушания с целью обсуждения вопроса о возвращении на прежнее место фонтана и зоны отдыха, - предложил автор инициативы Александр Евсеенко.



Напомним, ООО «Московская строительная компания» выкупила участок перед гостиницей «Амакс» на площади Ленина у частного лица. На площадке, где долгие годы располагался фонтан, застройщик планировал построить 22-этажный жилой дом. Однако департамент архитектуры и градостроительства Ростова не выдал разрешения на строительство. Данное решение компания опротестовала в суде.



29 января Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным отказ и обязал департамент рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Московская строительная компания» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с торговым центром и офисными помещениями.