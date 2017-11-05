Жители Ростова смогли наблюдать репетицию парада ко Дню полиции: видео
Жители Ростова смогли наблюдать репетицию парада ко Дню полиции. Патрульные автомобили, едущие на тренировку, можно было увидеть в районе Театральной площади, вечером 7 ноября.
На записи видно, что десяток автомобилей с включенными мигалками едут по Театральному проспекту на главное место проведения парада. Осталось буквально несколько репетиций перед большим праздником на главной площади города.
Само празднование состоится 10 ноября.