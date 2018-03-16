Жители Ростова просят обособить движение трамваев на улице Горького



Ростовчане собирают подписи за обособление движения трамваев на улице Горького.



Активист Илья Наздрашёв предлагает отделить трамвайные пути от автомобилей полосой разметки или бордюром. Такая мера позволит повысить эффективность работы общественного транспорта, что в свою очередь приведет к его популяризации. Горожане считают, что пассажиры охотнее будут пользоваться скоростным транспортом, не стоящим в пробках, и предпочтут его маршруткам и даже личным автомобилям.



Подписи активисты собирают прямо в городском транспорте. Параллельно они узнают мнение жителей об инициативе.

- Я за то, чтобы на Максима Горького трамваи шли своей колеёй, а машины частные - своей. В День полиции я добралась на парад на два часа позже.



Большинство высказывается за разделение полос.

- Давно непонятно, почему иномаркам дорога вперед, а городской транспорт совершенно в загоне. Мы выходим из трамвая и попадаем сразу под машины, которые мчат. Почему это не видит дорожное управление города? Это настолько острая проблема!







Ранее ростовчане уже обращались в администрацию с этим предложением. В мэрии согласились с необходимостью обособить трамвайное полотно от автомобильного. Однако до сих пор пути решения сей проблемы в администрации так и не нашли.

«Данная идея рассматривалась не раз и является перспективной, однако для реализации этого предложения необходимо разгрузить улично-дорожную сеть центральной части города, - ответили в администрации Ростова. - Важным шагом к этому станут реализация очередного этапа проекта по организации парковочного пространства донской столицы и ввод перехватывающих парковок».



Между тем в центре города уже появились сотни платных парковок, но на загруженность дорог в донской столице это никак не повлияло. Улицы по-прежнему заставлены автомобилями, а пассажиры общественного транспорта продолжают стоять в пробках, теряя время.

Собранные подписи за обособление трамвайного полотна на улице Максима Горького ростовчане собираются направить в государственные органы.