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Жители Ростова пожаловались на разрушенную лестницу рядом с остановкой «Площадь Стачки 1902 года»

Жители Ростова пожаловались на разрушенную лестницу рядом с остановкой «Площадь Стачки 1902 года»

Ростовчане пожаловались на разрушенную лестницу рядом с остановкой «Площадь Стачки 1902 года».

Спуск расположен в Железнодорожном районе города. Сотням пешеходов им приходится пользоваться ежедневно. Сейчас на лестнице практически не осталось ступеней – они разрушены. На дорожке валяются камни, торчит арматура.

В Управлении благоустройства Железнодорожного района пояснили, что им о такой проблеме неизвестно, так как никто из жителей к ним не обращался по этому поводу. Однако в ведомстве пообещали отправить на место специалистов, которые осмотрят лестницу и оценят её состояние.

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