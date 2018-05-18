Жители Ростова пожаловались на разрушенную лестницу рядом с остановкой «Площадь Стачки 1902 года»





Ростовчане пожаловались на разрушенную лестницу рядом с остановкой «Площадь Стачки 1902 года».



Спуск расположен в Железнодорожном районе города. Сотням пешеходов им приходится пользоваться ежедневно. Сейчас на лестнице практически не осталось ступеней – они разрушены. На дорожке валяются камни, торчит арматура.



В Управлении благоустройства Железнодорожного района пояснили, что им о такой проблеме неизвестно, так как никто из жителей к ним не обращался по этому поводу. Однако в ведомстве пообещали отправить на место специалистов, которые осмотрят лестницу и оценят её состояние.



