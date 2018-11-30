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Жители Ростова пожаловались на опасные обледеневшие тротуары

Жители Ростова пожаловались на опасные обледеневшие тротуары
Ростовчане пожаловались на обледеневшие тротуары. Фотографиями опасных участков города жители делятся в социальных сетях.

Пешеходы рассказывают, что на протяжении двух дней передвигаться по городу стало просто опасно. На нерасчищенных от льда тротуарах можно легко упасть и получить травму.

– Вчера вечером вышла погулять в центре города. И на Садовой, и по Ворошиловскому, и по Буденовскому ходить невозможно. По дороге домой упала несколько раз, – пожаловалась одна из ростовчанок.

В доказательство своих слов жители публикуют видео и фото. Однако любой пешеход поверит им и без этих материалов. Большинство улиц так и не расчистили от льда.

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