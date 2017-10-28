Жители Ростова-на-Дону продают 200-рублевые купюры



Жители Ростова-на-Дону продают 200-рублевые купюры. За банкноту с изображением Севастополя бизнесмены просят 250 рублей. Объявления о продаже денег ростовчане Юрий и Василий разместили на популярном сайте.



«Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета повышенной плотности с полимерной пропиткой. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов – цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета», - описывают свой товар коммерсанты.



Стоит отметить, что потенциальным покупателям предстоит переплатить 25% за новую банкноту. Напомним, купюры номиналом 200 и 2 000 рублей поступили в оборот более недели назад. Первыми новые рубли получили жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы.