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Жители Ростова-на-Дону продают 200-рублевые купюры

Жители Ростова-на-Дону продают 200-рублевые купюры
Жители Ростова-на-Дону продают 200-рублевые купюры. За банкноту с изображением Севастополя бизнесмены просят 250 рублей. Объявления о продаже денег ростовчане Юрий и Василий разместили на популярном сайте.

«Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета повышенной плотности с полимерной пропиткой. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов – цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета», - описывают свой товар коммерсанты.

Стоит отметить, что потенциальным покупателям предстоит переплатить 25% за новую банкноту. Напомним, купюры номиналом 200 и 2 000 рублей поступили в оборот более недели назад. Первыми новые рубли получили жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы.

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