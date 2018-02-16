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Жители Новочеркасска смогли наблюдать снежную грозу

Жители Новочеркасска смогли наблюдать снежную грозу
Жители Новочеркасска смогли наблюдать снежную грозу. Явление, которое бывает реже чем раз в 10 лет, произошло в ночь с 17 на 18 февраля. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.

Несмотря на редкость явления, в частности для Юга России, оно попало на видео жителей Новочеркасска. Неожиданностью для очевидцев стало то, что гром и молния прогремели не во время привычного дождя, а в снегопад. При этом ни один из соседних городов таким природным явлением похвастать не мог.

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