Жители Новочеркасска смогли наблюдать снежную грозу



Жители Новочеркасска смогли наблюдать снежную грозу. Явление, которое бывает реже чем раз в 10 лет, произошло в ночь с 17 на 18 февраля. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.



Несмотря на редкость явления, в частности для Юга России, оно попало на видео жителей Новочеркасска. Неожиданностью для очевидцев стало то, что гром и молния прогремели не во время привычного дождя, а в снегопад. При этом ни один из соседних городов таким природным явлением похвастать не мог.