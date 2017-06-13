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Жители Красного Сулина из-за аварии на два дня остались без воды

Жители Красного Сулина из-за аварии на два дня остались без воды

Жители Красного Сулина на два дня остались без холодной воды. Перебои в подаче произошли из-за аварии на Соколовском водохранилище.

По информации администрации Красносулинского городского поселения, водоснабжение будет ограничено с 15 по 17 июня. За это время планируется завершить аварийные работы на участке ОС «Водострой» Новошахтинского производственного отделения ООО «Донреко».

К домам горожан будет организован подвоз воды специализированными машинами.

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