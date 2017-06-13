Жители Красного Сулина из-за аварии на два дня остались без воды





Жители Красного Сулина на два дня остались без холодной воды. Перебои в подаче произошли из-за аварии на Соколовском водохранилище.



По информации администрации Красносулинского городского поселения, водоснабжение будет ограничено с 15 по 17 июня. За это время планируется завершить аварийные работы на участке ОС «Водострой» Новошахтинского производственного отделения ООО «Донреко».



К домам горожан будет организован подвоз воды специализированными машинами.