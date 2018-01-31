Жители Дона оставили более 11 тысяч предложений мест благоустройства на портале gorodsreda2018.ru





Жители Ростовской области принимают активное участие в обсуждении проекта «Комфортная городская среда». Только за 15 дней на портал gorodsreda2018.ru поступило более 11 тысяч предложений. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Андрей Майер.



В 2018 году в рамках проекта будут благоустроены общественные пространства в 20 территориях. Это Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Батайск, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Азов, Аксай, Белая Калитва, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Сальск и Семикаракорск. Сегодня жители этих городов выбирают места для благоустройства из предложенных вариантов или предлагают свои.

- Наибольшую активность проявляют жители донской столицы, Новочеркасска и Шахт, - отметил Андрей Майер. - В ряде городов уже можно выделить объекты-лидеры, их выбирает каждый второй посетитель портала gorodsreda2018.ru. Это общественное пространство в районе улиц Ленина и Фрунзе в Миллерово, городской парк культуры и отдыха в Зернограде, сквер на Административной улице в Шахтах, парк в микрорайоне Октябрьском в Новочеркасске, городской парк культуры и отдыха в Новошахтинске, Петровский бульвар в Азове, парк отдыха Антрацит в Гуково.



Пока не пришли к единому мнению таганрожцы, каменчане и жители Батайска. Всего 23% набирает роща «Дубки» в Таганроге, 21% - участок Набережной от базы отдыха «Венеция» до проспекта Карла Маркса в Каменске-Шахтинском и 17% - Аллея Панфилова в микрорайоне Южном в Батайске.



Сбор предложений на портале gorodsreda2018.ru продолжится до 7 февраля. С 1 февраля проголосовать и оставить своё предложение можно не только в Интернете. В 20 городах Ростовской области открылись 384 пункта сбора предложений в МФЦ, торговых центрах, государственных учреждениях и т. д. В Донецке сделать свой выбор можно прямо по дороге на работу. В прямом смысле слова «мобильные» пункты сбора предложений действуют в общественном транспорте.



Полный список мест сбора предложений можно увидеть на сайте: gorodsreda2018.ru.



После завершения этапа сбора предложений 13 февраля в СМИ будут опубликованы перечни территорий, попадающих в бюллетень для голосования. Выбор необходимо будет сделать 18 марта. На основе поступивших от горожан предложений их утвердят общественные комиссии, созданные в каждом из 20 городов - участников проекта.



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