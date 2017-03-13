Жители Дона могут отправиться в Армению по внутреннему паспорту





Жители Ростовской области, как и в целом России, уже могут воспользоваться внутренним паспортом, чтобы посетить Армению. Соответствующее дополнение к соглашению о взаимных безвизовых поездках, подписанному странами в конце января, вступило в силу с 23 февраля. И им уже успели воспользоваться туристы из Ростова.



За первые две недели нового режима поток туристов в Армению из России значительно вырос, однако число пассажиров из Ростовской области существенно не изменилось.



По словам генерального консула Республики Армении в ЮФО Вардана Асояна, за первые две недели, после вступления в силу соглашения, в Армении резко возрос пассажиропоток из России. Однако о конкретных цифрах говорить пока рано.

- Необходимо еще подсчитать, сколько человек уже отправились по внутренним паспортам воздушным, а сколько - наземным способом, - пояснил Вардан Мушегович изданию DonDay.ru. – А граждане Армении могли и раньше пересекать границу России без загранпаспорта. Дело в том, что у нас во внутреннем паспорте делается специальная отметка, делающая главный документ, удостоверяющий личность, действительным в других странах.



В пограничном управлении Ростовской области, также отметили, что количество дончан, отправляющихся в Армению, пока существенно не изменилось. Ситуация может измениться, когда наступит время каникул и отпусков. По данным погранслужбы, с момента введения упрощенного порядка, в адрес ведомства поступили несколько десятков обращений жителей Дона с просьбой разъяснить порядок пересечения границы по новым правилам.

- Процедура стандартная: на паспортном контроле нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность гражданина России, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Ростовской области.



Генконсул Армении в ЮФО уверен, что упрощённый порядок пересечения границы ещё один повод посетить страну, где в любое время года есть на что посмотреть. Туристов ждёт насыщенная культурная программа, летние и горнолыжные курорты, уникальные памятники архитектуры и исторические достопримечательности. Республика – идеальное место для отдыха всей семьёй.



Но родители, решившие отправиться в путешествие по Армении вместе с детьми должны знать, что маленьким туристам необходимо оформить загранпаспорт. Ранее дети могли пересекать границу по свидетельству о рождении и специальной отметке в загранпаспорте родителей. В новом межправительственном соглашении этот момент не прописан.