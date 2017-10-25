Жители Азовского района готовы перекрыть трассу, чтобы добиться отмены платы за проезд



Жители села Самарское Азовского района готовы перекрыть трассу М-4 «Дон», чтобы добиться отмены платы за проезд по федеральной автомагистрали.



С 1 октября участок трассы М–4 «Дон» с 1091 по 1119 километр на территории Азовского района, стал платным. Жителям посёлка теперь приходится покупать «проездные», чтобы добраться до Ростова. Стоимость карты на 20 поездок обходится в 600 рублей, на 50 поездок - в 750 рублей.



Когда на федеральных трассах вводились платные участки, власти обещали, что у водителей, которые не захотят платить, всегда будет возможность воспользоваться альтернативным путём. У жителей Самарского такая тоже есть. Но автовладельцы утверждают, что она не пригодна для проезда. Более того, весной и осенью дорогу размывает, легковушки вязнуть в грязи. Но и это не всё. Если расстояние по платному участку до Ростова составляет 28 километров, то по альтернативной дороге приходится преодолевать почти 120 километров. Для самарцве, почти половина из которых ежедневно ездит на работу в донскую столицу, это жизненно важный вопрос.



Договориться дончанам ни с сотрудниками госкомпании «Автодор», в ведомстве которой находится платный участок, ни с чиновниками регионального Минтранса не удалось. Во время народного схода 26 октября, на котором присутствовал и представитель госкомпании, дело едва не дошло до потасовки. Из без того разгневанные люди, чуть не кинулись в драку, когда сотрудник «Автодора» Дмитрий Дерингер заявил: платить вы все равно будете! Теперь местные жители всерьёз рассуждают о том, что надо бы перекрыть М-4 «Дон».



Напомним, новые платные участки представляют собой единый коридор от Ростова-на-Дону до развязки в месте примыкания к М-4 «Дон» к трассе М-29 «Кавказ». Далее транспортные потоки распределяются по направлению к Краснодару, Ставропольскому краю, Дагестану и Кабардино-Балкарии.