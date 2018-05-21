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Жителей Ростова порадуют джазом, пловом и подарками на набережной

Жителей Ростова порадуют джазом, пловом и подарками на набережной
На набережной Ростова откроется ярмарка-фестиваль «Фьюжно». В пятницу, 25 мая, гости и жители столицы Дона могут стать участниками масштабного мероприятия. Посетителей ожидают конкурсы, танцы и отличная кухня.

В течение трех дней на берегу Дона от проспекта Буденновского до переулка Братского будут открыты развлекательные зоны, пройдут мастер-классы и различные конкурсы. Занятие по душе найдут гости любого возраста. Для детей на ярмарке «Фьюжно» будет работать бассейн с шариками и аквагрим. Самых маленьких ждет шоу мыльных пузырей.

Посетители смогут попробовать сотни блюд авторской и европейской кухни, а также настоящий узбекский плов. Любители чая найдут на «Фьюжно» богатый выбор ароматного напитка. Гости ярмарки смогут купить сувениры, модную одежду и обувь, косметику и даже предметы интерьера. 

Развлекательная программа начнется в пятницу с выступления группы The Hobots. 26 мая в южном мегаполисе сыграет кавер-группа Tom Price. В воскресенье, 27 мая, ростовская набережная окунётся в невероятную джазовую атмосферу. Для зрителей пройдет концерт Адама Терацуяна и его группы Sunday Jam Sessions. Зажигательные танцы организует команда диджеев. Посетители услышат композиции фанк, хип-хоп, бас и хаус-музыки - Move Dj Space.

Ярмарка «Фьюжно» будет дарить праздничное настроение ростовчанам в течение 20 уик-эндов. Каждые выходные гостей ждут новые увлекательные мероприятия и товары.

Организаторы приглашают всех желающих с 15 до 23 часов в пятницу, в субботу и воскресенье «Фьюжно» будет работать с 11 до 23 часов.

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