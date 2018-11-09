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Жителей Ростова оставили мокнуть под дождём и снегом на остановках

Жителей Ростова оставили мокнуть под дождём и снегом на остановках
Городские власти в очередной раз испытывают местных жителей на прочность. Накануне ухудшения погоды, о чём заботливо предупредило МЧС, в Ростове начали демонтировать остановки.

В результате, когда на город обрушились снегопад и ветер, ростовчане мёрзли под открытым небом, ожидая транспорта. Остановочные павильоны убрали на выходных, 10-11 ноября. Сначала они исчезли в микрорайоне Левенцовском, затем на улицах Ларина, Шеболдаева и в других районах города, в том числе в центре. Конструкцию разобрали на Театральной площади.

Иначе как откровенным издевательством над людьми это назвать нельзя. Учитывая последние изменения в городской транспортной сети, для ростовчан поездки по делам и домой стали настоящим испытанием. Помимо того, что автобусы приходится ждать по 30-40 минут, теперь это нужно делать ещё и под открытым небом при минусовой температуре.

По некоторым данным, причиной ликвидации остановочных павильонов стал конфликт между местными властями и инвестором, который в 2015 году установил остановочные павильоны по всему городу. Теперь якобы мэрия пытается выжить коммерческую компанию и установить на месте её остановок свои. Так или иначе, страдают от этого в первую очередь люди.

Несмотря на сотни возмущённых комментариев, администрация Ростова ситуацию не комментирует. Видимо, власть имущие не считают нужным что-то объяснять народу.

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