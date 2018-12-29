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Жителей Ростова и гостей города приглашаю встретить новый год у главной ёлки

Жителей Ростова и гостей города приглашаю встретить новый год у главной ёлки

Встретить новый 2019 год ростовчан и гостей донской столицы приглашают у главной ёлки.

На площадке перед входом в парки им. Горького выступят творческие коллективы города. Там же пройдёт гастрономический фестиваль. Участники праздника смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах. Под бой курантов небо над городом раскрасит праздничный салют.

Напомним, что в новогоднюю ночь часть главной улицы города – Большой Садовой станет пешеходной. Для транспорта будет закрыт отрезок от переулка Семашко до проспекта Будённовского.

Также напоминаем, что общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трёх часов.

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