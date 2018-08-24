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Житель Волгодонска обокрал цветочный ларёк, чтобы подарить букет сестре

Житель Волгодонска обокрал цветочный ларёк, чтобы подарить букет сестре

В Волгодонске местный житель обокрал цветочный ларёк. Подозреваемого в краже задержали 25 августа.

Утром 3 августа работники киоска, придя на работу, обнаружили, что часть товара пропала. Из павильона исчезли букеты, игрушки и другой товар. Как подсчитали сотрудники, всего было похищено продукции на 30 тысяч рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали 31-летнего местного жителя.
- Правоохранители выяснили, что мужчина через приоткрытое окно забрался в помещение, сложил в пакеты цветы, игрушки и другие товары, а потом скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Часть украденного он спрятал на заброшенной даче, а цветы вручил сестре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он уже был судим за грабеж.

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