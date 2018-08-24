Житель Волгодонска обокрал цветочный ларёк, чтобы подарить букет сестре





В Волгодонске местный житель обокрал цветочный ларёк. Подозреваемого в краже задержали 25 августа.



Утром 3 августа работники киоска, придя на работу, обнаружили, что часть товара пропала. Из павильона исчезли букеты, игрушки и другой товар. Как подсчитали сотрудники, всего было похищено продукции на 30 тысяч рублей.



По подозрению в краже полицейские задержали 31-летнего местного жителя.

- Правоохранители выяснили, что мужчина через приоткрытое окно забрался в помещение, сложил в пакеты цветы, игрушки и другие товары, а потом скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Часть украденного он спрятал на заброшенной даче, а цветы вручил сестре.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он уже был судим за грабеж.