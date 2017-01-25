Житель Украины пытался провезти в Россию подушку с сотней коллекционных монет





Житель Украины пытался ввезти на территорию России больше двух сотен коллекционных монет. Часть монет он спрятал в подушке.



Мужчину задержали в Ростовской области на автомобильном пункте пропуска Весело-Вознесенка, расположенном на трассе Ростов-на-Дону-Одесса. 33-летний гражданин Украины пересекал границу на своём автомобиле «Пежо». Во время таможенного досмотра рентгеновская установка показала в багаже мужчины большое количество монет. В сумке среди личных вещей таможенники обнаружили 27 монет. Ещё 120 монет были спрятаны в меховой подушке в виде полумесяца. При прохождении украинцем рамки металлоискателя, техническое средство сигнализировало о наличии в одежде, либо на теле металлических предметов. Ему было предложено добровольно выдать спрятанные предметы. Мужчина выдал сотрудникам МАПП еще 96 коллекционных монет. Таким образом, общее количество обнаруженных монет составило 243 штуки. Изъятые вещи передали на экспертизу.

- Согласно заключению специалиста, монеты являются юбилейными и памятными монетами коллекционных и регулярных выпусков 1995-2015 годов, а значит, не относятся к категории культурных ценностей по времени создания, - рассказали в Южном таможенном управлении. - Изготовлены эти монеты из недрагоценных металлов, номинал: 2 евро (страны Евросоюза: Бельгия, Австрия, Словения, Франция, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Монако, Мальта, Италия), 2 и 5 гривен, 200 000 карбованцев (Украина). Общая рыночная стоимость представленных на исследование монет составила 146 тысяч 979 руб.







Мужчина признался, что специально зашил в подушку 120 монет, для того чтобы беспрепятственно пройти таможенный контроль. В отношении него возбуждены дела об административном правонарушении.

- Обязательному письменному декларированию, с уплатой всех таможенных платежей, подлежат товары, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и общий вес превышает 50 килограммов, - пояснили в ЮТУ. - Учитывая то, что общая стоимость коллекционных монет превышает сумму в 1500 евро, таганрогские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование».



