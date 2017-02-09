Житель Украины перенес через границу в Ростовской области 13 тюков с нижним бельем





В Ростовской области задержали 25-летнего гражданина Украины, который перенёс через границу 13 тюков с нижним бельём.



Получив сигнал с сигнализационного комплекса, установленного вблизи границы, пограничный наряд выдвинулся на окраину посёлка Авило-Успенка. Там пограничники заметили автомобиль «Мерседес Вито», движущийся в сторону границы. Когда правоохранители остановили иномарку, водитель попытался сбежать. Но ему преградила путь служебная собака.

- В автомобиле гражданина Украины обнаружено 13 тюков с товарами народного потребления (нижнее белье), ориентировочной стоимостью свыше 600 тыс. руб., - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области. - В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Автомобиль и груз изъяты.



В настоящее время рассматривается вопрос о выдворении украинца за пределы России.