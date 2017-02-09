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Житель Украины перенес через границу в Ростовской области 13 тюков с нижним бельем

Житель Украины перенес через границу в Ростовской области 13 тюков с нижним бельем

В Ростовской области задержали 25-летнего гражданина Украины, который перенёс через границу 13 тюков с нижним бельём.

Получив сигнал с сигнализационного комплекса, установленного вблизи границы, пограничный наряд выдвинулся на окраину посёлка Авило-Успенка. Там пограничники заметили автомобиль «Мерседес Вито», движущийся в сторону границы. Когда правоохранители остановили иномарку, водитель попытался сбежать. Но ему преградила путь служебная собака.
- В автомобиле гражданина Украины обнаружено 13 тюков с товарами народного потребления (нижнее белье), ориентировочной стоимостью свыше 600 тыс. руб., - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области. - В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Автомобиль и груз изъяты.

В настоящее время рассматривается вопрос о выдворении украинца за пределы России.

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