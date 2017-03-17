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Житель Таганрога выгуливал на улице медведя: видео

Житель Таганрога выгуливал на улице медведя: видео

Житель Таганрога выгуливал на улице медведя. Мужчина вывел необычного питомца на поводке 18 марта. Странную парочку снял на видео житель одного из соседних домов.

На видео видно, как косолапый спокойно гуляет, не обращая внимания на собравшихся вокруг зевак, затем становится на задние лапы и пытается приобнять хозяина.
- Я сейчас тоже своего приведу, стакан водки выпью и сяду на балалайке играть,- шутит в социальных сетях жительница Ростова.

При этом некоторые очевидцы и люди, посмотревшие видео, отмечают, что медведь- очень опасное и непредсказуемое животное. Если он разозлится, хозяин не сможет удержать его на поводке.

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