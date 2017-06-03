Житель Ростовской области «заминировал» кафе в центре Санкт-Петербурга





Житель Ростовской области сообщил о заминировании кафе в центре Санкт-Петербурга. Смс-сообщение о взрывном устройстве в заведении получила его официантка. По словам девушки, сообщение пришло от малознакомого парня.



Сотрудница подняла тревогу и вызвала полицейских. Из-за угрозы взрыва посетители и сотрудники кафе «Счастье» на Малой Морской улице, 22 покинули помещение. Прибывшие специалисты исследовали здание и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.



Как установили полицейские, автором неудачной шутки стал 22-летний парень, приехавший в Санкт-Петербург из Ростовской области. Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание понравившейся девушки.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении дончанина возбуждено уголовное дело.