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Житель Ростовской области «заминировал» кафе в центре Санкт-Петербурга

Житель Ростовской области «заминировал» кафе в центре Санкт-Петербурга

Житель Ростовской области сообщил о заминировании кафе в центре Санкт-Петербурга. Смс-сообщение о взрывном устройстве в заведении получила его официантка. По словам девушки, сообщение пришло от малознакомого парня.

Сотрудница подняла тревогу и вызвала полицейских. Из-за угрозы взрыва посетители и сотрудники кафе «Счастье» на Малой Морской улице, 22 покинули помещение. Прибывшие специалисты исследовали здание и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Как установили полицейские, автором неудачной шутки стал 22-летний парень, приехавший в Санкт-Петербург из Ростовской области. Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание понравившейся девушки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении дончанина возбуждено уголовное дело.

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