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Житель Ростовской области, случайно убивший свою мать, получил год условно

Житель Ростовской области, случайно убивший свою мать, получил год условно

Житель Ростовской области, случайно убивший свою мать, получил год условно. 51-летний мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как рассказали в Следственном управлении по Ростовской области, трагедия произошла в июне этого года. Житель Батайска и его 77-летняя мать находились в своём доме. Мужчина курил на диване, пепел от сигареты попал на обивку мягкой мебели. Увидев задымившийся диван, 51-летний батайчанин залил его водой из чайника. Однако обивка продолжала тлеть. Не заметив дым, хозяин дома стал заниматься своими делами. В это время его мать лежала в соседней комнате. Из-за перенесенного инсульта, пожилая женщина была парализована и не могла двигаться. Прикованная к постели пенсионерка надышалась угарным газом и умерла от отравления в своей кровати.
- Суд Батайска признал подозреваемого виновным, - отметили в ведомстве. - Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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