Житель Ростовской области, случайно убивший свою мать, получил год условно





Житель Ростовской области, случайно убивший свою мать, получил год условно. 51-летний мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Как рассказали в Следственном управлении по Ростовской области, трагедия произошла в июне этого года. Житель Батайска и его 77-летняя мать находились в своём доме. Мужчина курил на диване, пепел от сигареты попал на обивку мягкой мебели. Увидев задымившийся диван, 51-летний батайчанин залил его водой из чайника. Однако обивка продолжала тлеть. Не заметив дым, хозяин дома стал заниматься своими делами. В это время его мать лежала в соседней комнате. Из-за перенесенного инсульта, пожилая женщина была парализована и не могла двигаться. Прикованная к постели пенсионерка надышалась угарным газом и умерла от отравления в своей кровати.

- Суд Батайска признал подозреваемого виновным, - отметили в ведомстве. - Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

