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Житель Ростовской области продает немецкое ружье 19-го века за полмиллиона

Житель Ростовской области продает немецкое ружье 19-го века за полмиллиона
Житель Красного Сулина Ростовской области продает немецкое старинное ружье 19-го века за 500 тысяч рублей. Такое объявление появилось на популярном ресурсе.

Владелец коллекционного оружия Юрий рассказал, что такой трофей принес с войны его дед. Однако выпустили ружье еще раньше – в 1878 году. В настоящее время из двустволки нельзя выстрелить, есть только корпус. Однако, несмотря на это, предмет все равно ценен.

– Я думаю, цена абсолютно приемлема. Это настоящая находка для коллекции увлеченного человека. Кроме того, я готов на торги с потенциальным покупателем, – отметил мужчина.

Сам же Юрий занимается охотой, поэтому его больше интересует не внешний вид, а функционал оружия. У мужчины уже есть три зарегистрированных ружья в рабочем состоянии.

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