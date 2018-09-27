Житель Ростовской области продает немецкое ружье 19-го века за полмиллиона



Житель Красного Сулина Ростовской области продает немецкое старинное ружье 19-го века за 500 тысяч рублей. Такое объявление появилось на популярном ресурсе.



Владелец коллекционного оружия Юрий рассказал, что такой трофей принес с войны его дед. Однако выпустили ружье еще раньше – в 1878 году. В настоящее время из двустволки нельзя выстрелить, есть только корпус. Однако, несмотря на это, предмет все равно ценен.



– Я думаю, цена абсолютно приемлема. Это настоящая находка для коллекции увлеченного человека. Кроме того, я готов на торги с потенциальным покупателем, – отметил мужчина.



Сам же Юрий занимается охотой, поэтому его больше интересует не внешний вид, а функционал оружия. У мужчины уже есть три зарегистрированных ружья в рабочем состоянии.