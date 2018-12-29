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Житель ростовской области продает коллекцию топоров за 200 тысяч

Житель ростовской области продает коллекцию топоров за 200 тысяч
Житель Ростовской области продает коллекцию топоров за 200 тысяч. Такое объявление появилось на популярном портале.

По словам продавца Виктора, в его наборе 24 топора. Все орудия создали еще в 70-е годы прошлого века. Владелец коллекции считает цену в 200 тысяч вполне оправданной.

– Каждый инструмент красивый и не такой, как остальные. В реальности они выглядят лучше, чем на фото. Торг в данном случае неуместен, – написал Виктор.

Он отметил, что продает не по одному предмету, а сразу всю коллекцию. С ценными предметами он решил расстаться, так как они занимают слишком много места.

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