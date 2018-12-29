Житель ростовской области продает коллекцию топоров за 200 тысяч



Житель Ростовской области продает коллекцию топоров за 200 тысяч. Такое объявление появилось на популярном портале.



По словам продавца Виктора, в его наборе 24 топора. Все орудия создали еще в 70-е годы прошлого века. Владелец коллекции считает цену в 200 тысяч вполне оправданной.



– Каждый инструмент красивый и не такой, как остальные. В реальности они выглядят лучше, чем на фото. Торг в данном случае неуместен, – написал Виктор.



Он отметил, что продает не по одному предмету, а сразу всю коллекцию. С ценными предметами он решил расстаться, так как они занимают слишком много места.