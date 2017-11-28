Житель Ростовской области пойдёт под суд за публикацию откровенных фото экс-супруги в соцсети



Житель Морозовского района Ростовской области пойдёт под суд за публикацию откровенных снимков своей бывшей супруги в соцсети.



Интимные снимки 46-летний мужчина опубликовал в «Одноклассниках» 30 июля этого года. Узнав об этом, женщина обратилась с заявлением в полицию. В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Свой поступок мужчина объяснил ревностью к бывшей жене.

- В настоящее время уголовное дело направлено мирровому судье Морозовского судебного района для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.