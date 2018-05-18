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Житель Ростовской области осужден за изнасилование пенсионерки

Житель Ростовской области осужден за изнасилование пенсионерки
Морозовский районный суд Ростовской области приговорил 45-летнего мужчину к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за надругательство над 84-летней пенсионеркой. Злоумышленник признан виновным по статье «Изнасилование».

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, 6 декабря мужчина проник в дом к пожилой женщине. Воспользовавшись ее беззащитностью, 45-летний мерзавец изнасиловал бабушку, после чего покинул место преступления. В начале января мужчина был задержан на границе с Республикой Казахстан. Правоохранители взяли его под стражу и этапировали в Морозовск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
- Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, - отметили в ведомстве. – Приговор вступил в законную силу.

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