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Житель Ростовской области обокрал несколько домов на Кубани, угнал машину и вернулся домой на похищенном велосипеде

Житель Ростовской области обокрал несколько домов на Кубани, угнал машину и вернулся домой на похищенном велосипеде
Фото: Riabir.ru

Житель Ростовской области обокрал несколько домов в соседнем Краснодарском крае, там же угнал автомобиль и вернулся домой на похищенном велосипеде.

В декабре в отдел полиции по городу Армавиру поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах и одно - об угоне автомобиля «ВАЗ-21093». Из домов потерпевших пропали бытовая техника, строительные инструменты и велосипед. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

По подозрению в кражах армавирские полицейские задержали 27-летнего жителя Ростовской области. Как вскоре выяснилось, дончанин уехал на похищенном велосипеде в город Шахты, где и был задержан.
- Подозреваемый различными способами проникал в частные дома, откуда похищал имущество и скрывался. Часть украденного он продал, а вырученные деньги потратил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Угнанную машину молодой человек оставил на одной из улиц города Армавира.

Похищенный велосипед злоумышленник продал своему знакомому в Шахтах. Позже двухколесное транспортное средство и украденный ноутбук изъяли и вернули владельцам.

В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу.

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