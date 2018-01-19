Житель Ростовской области обокрал несколько домов на Кубани, угнал машину и вернулся домой на похищенном велосипеде



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Житель Ростовской области обокрал несколько домов в соседнем Краснодарском крае, там же угнал автомобиль и вернулся домой на похищенном велосипеде.



В декабре в отдел полиции по городу Армавиру поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах и одно - об угоне автомобиля «ВАЗ-21093». Из домов потерпевших пропали бытовая техника, строительные инструменты и велосипед. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.



По подозрению в кражах армавирские полицейские задержали 27-летнего жителя Ростовской области. Как вскоре выяснилось, дончанин уехал на похищенном велосипеде в город Шахты, где и был задержан.

- Подозреваемый различными способами проникал в частные дома, откуда похищал имущество и скрывался. Часть украденного он продал, а вырученные деньги потратил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Угнанную машину молодой человек оставил на одной из улиц города Армавира.



Похищенный велосипед злоумышленник продал своему знакомому в Шахтах. Позже двухколесное транспортное средство и украденный ноутбук изъяли и вернули владельцам.



В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу.