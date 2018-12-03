Житель Ростова просит вернуть левый поворот с Шолохова на Селиванова



Ростовчанин просит вновь организовать левый поворот с проспекта Шолохова на улицу Селиванова. Такая петиция появилась на общественном интернет-портале.



По словам Евгения Шаповалова, осенью 2007 года на Ворошиловском мосту перекрыли движение из-за обнаруженной трещины. Весь транспорт пустили через Аксайский и Нижнегниловской мосты. Тогда же для избежания заторов на Шолохова закрыли левый поворот на Селиванова.



Когда мост снова открыли, про отменённый поворот, видимо, забыли.



- Уже 11 лет жители Пролетарского района, чтобы попасть на Сельмаш, вынуждены двигаться через Старый автовокзал или Старый аэропорт. Этим они создают дополнительную транспортную нагрузку на улицах Буйнакской и Тюхряева, а также на проспекте Шолохова, - пишет Евгений.



Активист уверен, что с разрешением поворота на указанных участках дороги снизится количество заторов.



