Житель Ростова просит убрать ларьки из подземного перехода





Ростовчанин просит убрать торговые точки из подземного перехода на проспекте Нагибина возле ТРЦ «Горизонт». Инициатива появилась на портале «Благоустройство города».



Автор заявления утверждает, что из-за ларьков проход стал очень узким и неудобным: менее двух метров в ширину, если считать открытые двери ларьков.

- Проход для граждан с детьми и колясками стал проблемой, - пишет ростовчанин в своей петиции.



Горожанин также просит установить пандус для съезда в подземный переход колясок для детей и инвалидов.