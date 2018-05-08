Житель Ростова просит сохранить схему маршрутного такси № 58



Ростовчанин предложил сохранить имеющуюся схему проезда маршрутного такси № 58. Соответствующую петицию Сергей Касаткин разместил 6 мая на городском портале.



По его мнению, новый маршрут № 50, который заменит существующий 58-й, очень неудобен для жителей города. Все потому, что новый транспорт теперь будет ходить по улице Нансена, а не по Ленина, как это было ранее. Для жителей огромного района, расположенного вдоль проспекта Ленина, маршрут № 58 является единственным средством доехать до набережной и до трех вокзалов без пересадок.



- Поэтому предлагаю три варианта решения, - предложил автор петиции. - Либо сохранить маршрут № 58 в нынешнем варианте, но дополнить его транспортом № 50, двигающимся по Нансена, или заменить маршрут № 58 автобусом № 50, но пустить его по проспекту Ленина. Третий вариант - продлить существующий маршрут автобуса до Привокзальной площади, но при этом пустить автобус № 50 по Нансена.