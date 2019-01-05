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Житель Ростова просит реконструировать жд станцию «Первомайская»

Житель Ростова просит реконструировать жд станцию «Первомайская»
Ростовчанин Михаил Карпенко просит реконструировать железнодорожную станцию «Первомайская».

Станция расположена в Советском районе Ростова. Сюда прибывают некоторые поезда дальнего следования. При этом она, по мнению горожанина, не приспособлена для пассажиров.
- Чтобы подойти к поезду нужно сначала подняться на высокий мост, а затем спуститься. Для пассажиров с грузом это становится тяжёлой задачей. А для людей с ограниченными возможностями - невыполнимой, - написал мужчина на сервисе «Активный ростовчанин».

Направляющие на лестнице, предназначенные для подъема колясок и чемоданов, со своей задачей не справляются. Они неудобны и расположены под большим углом, что ненамного облегчает задачу поднятия тяжести.

На станции нет нормального навеса, который мог бы защитить пассажиров от непогоды или солнца. А сейчас, когда на улице зима, ответственные за содержание станции, по-видимому, вовсе забыли о своих обязанностях. Платформа вся покрыта людом.
- Наверное, РЖД позабыло, что в нашем городе есть ещё один вокзал, но ведь здесь пассажиры платят точно такие же деньги, - отмечает ростовчанин. - Миллионный город не может красить такое лицо.

Добавим, что если инициативу жителя Ростова проголосуют 500 человек, её рассмотрят городские власти.

Житель Ростова просит реконструировать жд станцию «Первомайская»

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