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Житель Ростова просит организовать кольцевое движение на площади 5-го Донского корпуса

Житель Ростова просит организовать кольцевое движение на площади 5-го Донского корпуса
Ростовчанин предлагает организовать круговое движение на площади 5-го Донского корпуса или же запретить левый поворот с улицы Московской в Братский переулок. Соответствующая инициатива появилась на городском интернет-портале.

Дмитрий Пенечко пишет, что поворачивающие в этом месте машины пропускают встречное движение. Из-за этого перекрывается путь общественному транспорту в сторону Центрального рынка.

По словам активиста, часть автомобилей утром объезжает это место по улице Станиславского. Помимо этого, вечером на подъезде к площади со стороны улицы Обороны образуются заторы.

- При возврате кругового движения необходимо создать на Московской полосу для общественного транспорта между Братским и Сиверса, - пишет автор инициативы.

Такие изменения позволят разгрузить дорогу и уменьшить количество пробок.

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