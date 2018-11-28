Житель Ростова просит организовать кольцевое движение на площади 5-го Донского корпуса
Ростовчанин предлагает организовать круговое движение на площади 5-го Донского корпуса или же запретить левый поворот с улицы Московской в Братский переулок. Соответствующая инициатива появилась на городском интернет-портале.
Дмитрий Пенечко пишет, что поворачивающие в этом месте машины пропускают встречное движение. Из-за этого перекрывается путь общественному транспорту в сторону Центрального рынка.
По словам активиста, часть автомобилей утром объезжает это место по улице Станиславского. Помимо этого, вечером на подъезде к площади со стороны улицы Обороны образуются заторы.
- При возврате кругового движения необходимо создать на Московской полосу для общественного транспорта между Братским и Сиверса, - пишет автор инициативы.
Такие изменения позволят разгрузить дорогу и уменьшить количество пробок.