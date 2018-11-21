Житель Ростова просит нанести вафельную разметку на одном из перекрёстков города
Иван Вакуленко предлагает нанести «вафельницу» на пересечении улицы Вятской и Днепровского переулка. Соответствующая инициатива появилась на городском интернет-портале.
По словам ростовчанина, разметка поможет дисциплинировать водителей, снизить количество нарушений и избежать аварий. Помимо этого, на данном участке дороги станут реже образовываться пробки.
Также автор предлагает установить на перекрёстке камеру наблюдения, которая бы фиксировала нарушения.