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Житель Ростова просит нанести вафельную разметку на одном из перекрёстков города

Житель Ростова просит нанести вафельную разметку на одном из перекрёстков города
Иван Вакуленко предлагает нанести «вафельницу» на пересечении улицы Вятской и Днепровского переулка. Соответствующая инициатива появилась на городском интернет-портале.

По словам ростовчанина, разметка поможет дисциплинировать водителей, снизить количество нарушений и избежать аварий. Помимо этого, на данном участке дороги станут реже образовываться пробки.

Также автор предлагает установить на перекрёстке камеру наблюдения, которая бы фиксировала нарушения.
Житель Ростова просит нанести вафельную разметку на одном из перекрёстков города

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