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Житель Ростова просит на месте старого аэропорта построить торговый комплекс

Житель Ростова просит на месте старого аэропорта построить торговый комплекс
Житель Ростова просит на месте старого аэропорта построить торговый комплекс. Соответствующую инициативу разместил на городском портале Сергей Касаткин.

По мнению автора петиции, уникальный по своей природе ростовский аэровокзал на проспекте Шолохова не должен быть снесен.
- В связи с этим предлагаю реконструировать вокзал, провести капитальный ремонт помещений и использовать его в качестве торгово-развлекательного комплекса, - отметил в своей инициативе Сергей.

Чтобы убедить городские власти рассмотреть его предложение, ростовчанин привел несколько весомых аргументов. По его мнению, в зале аэровокзала уже есть торговые площадки и помещения для сотрудников будущего комплекса, в большом здании будет удобно проводить всевозможные выставки и ярмарки. Кроме этого, в этом районе хорошая транспортная развязка – имеются подъездные пути для грузового и общественного транспорта, а также большое количество помещений для хранения товаров.

Кроме того, новый торговый центр будет удобен для жильцов близлежащих районов города.

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Сологуб Виктор

Вчера, 18:21

Это ведь готовый автовокзал ( вместо СТАРОГО). Место достаточно и для пассажиров и для автобусов (даже с большим запасом на перспективу). "СТАРЫЙ" АВ - это пробка для машин," тупой" подземный переход. Лучшего места для АВ, чем старый аэровокзал, для комфорта пассажиров и размещения автобусов не придумать.

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