Житель Ростова продемонстрировал очередной опасный для жизни трюк





Ростовчанин Евгений Чеботарев выложил в сеть запись с очередным опасным для жизни трюком.



На этот раз молодой человек сделал сальто с платформы, которую из под него выбила машина на скорости.



- Длина прыжка составила около четырех метров, а самое захватывающее - это когда на меня мчался автомобиль со скоростью 80 км/ч, - рассказал Евгений.



Парень отмечает, что номер выполнен профессионалом и просит его не повторять, добавляя, что это опасно для жизни.



