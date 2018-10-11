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Житель Ростова продемонстрировал очередной опасный для жизни трюк

Житель Ростова продемонстрировал очередной опасный для жизни трюк

Ростовчанин Евгений Чеботарев выложил в сеть запись с очередным опасным для жизни трюком.

На этот раз молодой человек сделал сальто с платформы, которую из под него выбила машина на скорости.

- Длина прыжка составила около четырех метров, а самое захватывающее - это когда на меня мчался автомобиль со скоростью 80 км/ч, - рассказал Евгений.

Парень отмечает, что номер выполнен профессионалом и просит его не повторять, добавляя, что это опасно для жизни.

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