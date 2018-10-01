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Жительница Ростова продает статуэтку 18-го века за 250 тысяч

Жительница Ростова продает статуэтку 18-го века за 250 тысяч
Жительница Ростова-на-Дону продает статуэтку 18-го века за 250 тысяч рублей. Такое объявление появилось на одном популярном портале.

Продавец Виктория рассказала, что статуэтка изображает известного рыцаря Флориана Гайера. Произведение было создано в Германии в 18-м веке. По словам автора объявления, работа выполнена очень качественно.

– Проработаны все детали фигуры: узоры на упряжке лошади, мускулы животного, рыцарские доспехи, – подчеркнула Виктория.

Продавец сообщила, что длина скульптуры составляет 43 сантиметра, ширина – 40. Она отметила, что такой предмет будет хорошо смотреться на антикварной подставке или на камине.

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