Жительница Ростова продает статуэтку 18-го века за 250 тысяч



Жительница Ростова-на-Дону продает статуэтку 18-го века за 250 тысяч рублей. Такое объявление появилось на одном популярном портале.



Продавец Виктория рассказала, что статуэтка изображает известного рыцаря Флориана Гайера. Произведение было создано в Германии в 18-м веке. По словам автора объявления, работа выполнена очень качественно.



– Проработаны все детали фигуры: узоры на упряжке лошади, мускулы животного, рыцарские доспехи, – подчеркнула Виктория.



Продавец сообщила, что длина скульптуры составляет 43 сантиметра, ширина – 40. Она отметила, что такой предмет будет хорошо смотреться на антикварной подставке или на камине.