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Житель Ростова предложил способ улучшить движение в час пик на проспекте Нагибина

Житель Ростова предложил способ улучшить движение в час пик на проспекте Нагибина
Фото: Artstyle161.ru

Житель Ростова-на-Дону предложил способ, который поможет улучшить движение во время пробок на проспекте Нагибина. Виктор Конов разместил свою инициативу на городском сервисе. Автор идеи считает, что водители продолжают заполнять перекресток проспект Нагибина/улица Ленина, особенно в час пик, не ориентируясь во времени проезда.
«Шоферы не могут проехать на короткий зеленый отрезок пути по улице Ленина и наоборот. Предлагаю установить таймер на светофоре на проспекте Нагибина. Так, участникам движения будет легче понять, когда им нужно остановиться», - объясняет Виктор.

Активист уверен, нововведение поможет водителям остановиться перед стоп-линией в нужный момент. Таймер позволит избежать ДТП и улучшить движение на этом участке.

Власти донской столицы рассмотрят обращение, если оно наберет минимум 500 откликов, половина из которых «за». Идею Виктора пока поддержали пять человек. Голосование завершится через 87 дней.

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