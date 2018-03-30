Житель Ростова предложил расширить дорогу на кольце Королева - Вавилова



В Ростове мужчина предложил расширить проезжую часть на кольце Королева - Вавилова. С такой инициативой на городском портале выступил Александр Алексеенко. Он уверен, что решить проблему пробок в этом месте можно, если сделать площадь дорожного покрытия больше. Для этого нужно убрать часть газона.



«Возле кольца часто застреваю в пробке до 40 минут, - сетует ростовчанин. - Заторы собираются из-за эффекта бутылочного горлышка, ведь четыре полосы переходят в одну. Лет 30 назад подобная проблема была решена таким образом на площади Ленина. Там сначала уменьшили кольцо вдвое, а потом вообще убрали. Также поступили и с кольцом на Космонавтов - Королева».



Отметим, что петиция должна набрать минимум 500 голосов за 83 дня. Тогда инициативу Александра могут рассмотреть. Сейчас идею ростовчанина поддержали 20 пользователей.