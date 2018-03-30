Авторизация

Регистрация


  • USD 57.26
  • EUR 70.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Ростова предложил расширить дорогу на кольце Королева - Вавилова

Житель Ростова предложил расширить дорогу на кольце Королева - Вавилова
В Ростове мужчина предложил расширить проезжую часть на кольце Королева - Вавилова. С такой инициативой на городском портале выступил Александр Алексеенко. Он уверен, что решить проблему пробок в этом месте можно, если сделать площадь дорожного покрытия больше. Для этого нужно убрать часть газона.

«Возле кольца часто застреваю в пробке до 40 минут, - сетует ростовчанин. - Заторы собираются из-за эффекта бутылочного горлышка, ведь четыре полосы переходят в одну. Лет 30 назад подобная проблема была решена таким образом на площади Ленина. Там сначала уменьшили кольцо вдвое, а потом вообще убрали. Также поступили и с кольцом на Космонавтов - Королева».

Отметим, что петиция должна набрать минимум 500 голосов за 83 дня. Тогда инициативу Александра могут рассмотреть. Сейчас идею ростовчанина поддержали 20 пользователей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.