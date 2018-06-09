Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта
Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта. Вячеслав Мурашко опубликовал свою петицию на сайте «Активный ростовчанин».
Активист в своей инициативе рассказал о том, что в последнее время для работы общественного транспорта сделано очень много. Были пущены автобусы с работающими кондиционерами, выделена полоса. Но все равно каждый раз у него создается впечатление, что что-то не так. Виной тому автор петиции называет погоню за прибылью.
Чтобы избежать ее, а вместе с ней - и аварий, ростовчанин предложил ряд новых правил:
1. Водителям платить не процент от плана, а оклад.
2. Штрафы за движение по полосе для общественного транспорта должны быть гораздо выше.
3. Автобусы и маршрутки должны останавливаться только на остановочных комплексах.
4. Расписание движения общественного транспорта должно быть четко прописано.
5. Ограничить скорость общественного транспорта до 50 км/ч.
Опубликованной петиции необходимо собрать 500 подписей для рассмотрения в администрации.