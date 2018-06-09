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Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта

Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта
Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта. Вячеслав Мурашко опубликовал свою петицию на сайте «Активный ростовчанин».

Активист в своей инициативе рассказал о том, что в последнее время для работы общественного транспорта сделано очень много. Были пущены автобусы с работающими кондиционерами, выделена полоса. Но все равно каждый раз у него создается впечатление, что что-то не так. Виной тому автор петиции называет погоню за прибылью.

Чтобы избежать ее, а вместе с ней - и аварий, ростовчанин предложил ряд новых правил:

1. Водителям платить не процент от плана, а оклад.

2. Штрафы за движение по полосе для общественного транспорта должны быть гораздо выше.

3. Автобусы и маршрутки должны останавливаться только на остановочных комплексах.

4. Расписание движения общественного транспорта должно быть четко прописано.

5. Ограничить скорость общественного транспорта до 50 км/ч.

Опубликованной петиции необходимо собрать 500 подписей для рассмотрения в администрации.

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