Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта



Житель Ростова предложил изменить правила движения общественного транспорта. Вячеслав Мурашко опубликовал свою петицию на сайте «Активный ростовчанин».



Активист в своей инициативе рассказал о том, что в последнее время для работы общественного транспорта сделано очень много. Были пущены автобусы с работающими кондиционерами, выделена полоса. Но все равно каждый раз у него создается впечатление, что что-то не так. Виной тому автор петиции называет погоню за прибылью.



Чтобы избежать ее, а вместе с ней - и аварий, ростовчанин предложил ряд новых правил:



1. Водителям платить не процент от плана, а оклад.



2. Штрафы за движение по полосе для общественного транспорта должны быть гораздо выше.



3. Автобусы и маршрутки должны останавливаться только на остановочных комплексах.



4. Расписание движения общественного транспорта должно быть четко прописано.



5. Ограничить скорость общественного транспорта до 50 км/ч.



Опубликованной петиции необходимо собрать 500 подписей для рассмотрения в администрации.