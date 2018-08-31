Житель Ростова предложил демонтировать подземные переходы в центре города



Фото: Rostov-transport.info



Ростовчанин предлагает ликвидировать подземные пешеходные переходы в центре Ростова. Соответствующую инициативу житель Ростова опубликовал 3 сентября на портале «Активный ростовчанин».



По мнению Евгения Дьяченко, переходы доставляют массу неудобств, особенно зимой.

- Когда метёт снег или, например, гололёд, то в подземный переход опасно спускаться по ступенькам из-за неубранного снега или скользкого льда, - пишет мужчина. - И каждый задавался вопросом: зачем это всё? Почему нельзя просто перейти дорогу по наземному переходу со светофором? Зачем спускаться пешком по лестнице на один этаж вниз, в подземелье, а потом подниматься обратно, когда в руках может быть еще и тяжелая сумка?



Подземные переходы автор инициативы предлагает заменить наземными, с островками безопасности, светофорами, подсветкой и соответствующей разметкой. Переходы под землёй ростовчанин предлагает либо демонтировать, либо перепрофилировать, например, разместить в них музеи или магазины. В первую очередь, убрать подземки Евгений Дьяченко предлагает на Буденновском и Ворошиловском проспектах.



Однако в настоящее время большинство горожан против данной инициативы. Многие считают, что если подземные переходы заменить наземными, центр города встанет в пробках.



Кроме того, ростовчане придерживаются мнения, что подземные переходы самые безопасные для пешеходов.